Головний герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако написав трепетне послання ведучому Григорію Решетнику в його день народження.

Як повідомляє Politeka.net, колишній учасник шоу "Холостяк" Михайло Заливако, який на проекті знайшов свою любов Анну Богдан, через соцмережу звернувся до людини, яка допомогла йому знайти долю. Хлопець написав трепетне привітання ведучому шоу "Холостяк" Григорію Решетнику, який відзначає день народження.

У своєму Instagram Заливако опублікував яскраві кадри зі зйомок реаліті-шоу, на яких вони весь час сміються. Також колишній холостяк показав фото і відео із закулісся зйомок, і розповів усім, яким він знає Гришу.

"Я не пам'ятаю не єдиного разу, коли ми б не сміялися і це круто! Круто, що ти такий простий і легкий. Це вже другий пост, де я пишу, що радий нашому знайомству і нехай ці пости не закінчуються. Розвивайся, вчися, прагни! Ти хороша людина, чоловік і тато! Гриша! З днем народження! Обіймаю міцно!",- написав Заливако.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако провів вечір без Анни Богдан в компанії турботливої красуні: "Все стабільно".

Як повідомляла Politeka, "Холостяку" Заливако і Ганні Богдан підказали, як довести щирість своїх почуттів: "Показуха, а не любов".

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