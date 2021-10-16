Переможниця 11-го сезону шоу» Холостяк " Анна Богдан влаштувала розкуту зйомку в напівпрозорому вечірньому вбранні.

Пікантний відеоролик дівчина виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Для образу фатальної жінки Анна вбралася в чорне ажурне плаття в підлогу. Вона розпустила своє довге волосся і прикрасила вуха масивними сріблястими сережками.

Кохана Михайла Заливако нічого не соромилася, вона кружляла перед камерою, задирала спідницю і демонструвала свої стрункі ноги. Всім своїм виглядом вона демонструвала жінку-вамп-впевнену в собі особу, яка так і вабить своєю чутливістю, жіночністю і привабливістю.

"Найпривабливіше в жінці - це її впевненість 💌

Ви можете бути красивою, але якщо ви не впевнені в собі - Вам не стати сексуальною. Ви повинні любити себе, і тоді вас будуть любити інші 💞.»,- вважає Ганна.

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