Главный герой реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако и его любимая девушка Анна Богдан отправились на экскурсию в зону отчуждения, пара побывала в Чернобыле и Припяти.

Как пишет Politeka.net, 32-летний бизнесмен Михаил Заливако и 28-летняя модель Анна Богдан познакомились в 11 сезоне шоу "Холостяк". После окончания съемок пара продолжила развивать отношения, они живут вместе, часто появляются на светских мероприятиях и много путешествует.

В своем Instagram Богдан рассказала, что она вместе с Михаилом отправились на экскурсию в зону отчуждения.

Гид показывал группе людей уже не действующий реактор, заброшенные дома и отели, колесо обозрения в Припяти и рассказал историю едва ли не самой большой трагедии для Украины - взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Богдан показывала поклонникам кадры "мертвого" города.

"Только посмотрите🥺люди оставляли все и бежали", - написала Богдан.

Напомним, что взрыв на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года еще два дня держали в тайне. На третий день стали эвакуировать жителей этого региона "временно". В этом году была 35-годовщина со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, а в свои дома так никто и не вернулся.

Ранее Politeka писала, что "Холостяк" Заливако трепетно обратился к мужчине, который помог ему найти Анну Богдан: "Круто, что ты...".

Напомним, что победительница "Холостяка" Богдан показала свою копию: "Вот здесь...".

A еще Politeka сообщала, что Анна Богдан из "Холостяка" в ажурной платья раскрыла секрет привлекательности: "Вас будут любить другие".