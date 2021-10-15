Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала, кому симпатизує на шоу" Танці з зірками", відповідаючи на запитання одного з фанатів.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярним блогером після перемоги на шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако. Пара після проекту продовжила вибудовувати відносини. Анна при цьому активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

Богдан вирішила в соціальній мережі відповісти на питання фанатів. У Анни запитали, за кого вона вболіває в шоу "Танці з зірками". Як виявилося, більше всіх підтримує дівчина пару Дмитра Кадная і Аліни Лі, які в останньому ефірі були лідерами, отримавши від суддів 34 бали.

"Ось вони", - написала Анна.

А на ще одному сторі Анна поділилася планами на новий день. Богдан зібралася піти в тренажерний зал, на пошту, заїхати до мами, провести зустріч, зробити покупки для дому, а також відвідати кондитерську.

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