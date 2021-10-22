Главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако показал в сети очаровательное фото с возлюбленной Анной Богдан в необычных образах.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская пара влюбленных, которых судьба свела на шоу "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан появилась на фото в старинных бальных образах. Снимок Миша показал в своем микроблоге в Instagram, поделившись впечатлениями от таких нарядов.
На снимке Заливако и Богдан запечатлены в красивом торжественном зале, похоже, именно туда они пришли на бал. Перед камерой экс-"Холостяк" появился в нарядном черном фраке с белоснежно рубашкой интересного кроя, он выглядит очень величественно и уверенно. Рядом с ним Аня позирует в пышном бальном платье старинного фасона, которое подчеркнуло тонкую талию и изящные плечи.
В подписи к фото "Холостяк" написал: "Это второй раз, когда я примеряю подобные наряды и оказываюсь где-то в другом столетии. Сто процентов, если б была машина времени, думаю воочию увидеть бал – это нечто. @hannastorozhuk намного круче идут такие образы. Одевать это все конечно и снимать, ну, можно застрелиться. Как они вообще могли это все быстро снять, когда быстро надо?".
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Напомним, "Холостяк" Заливако и Анна Богдан насмешили внешним видом с синевой под глазами: "Прячем побои".
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