Участник шоу "Холостячка" со Златой Огневич, Олег Плахотник, после знакомства с Михаилом Заливако и его избранницей, рассказал все, что думает о их любовных отношениях.

Герой шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако выбрал на проекте участницу Анну Богдан, пишет Politeka.net. После завершения съемок пара продолжила строить отношения.

Влюбленных часто приглашают на пост-шоу "Как выйти замуж", где на днях они встретились с участником "Холостячки" Олегом Плахотником.

Последний, познакомившись с Анной и Михаилом, рассказал в своем Инстаграм, рассказал правду об их отношениях.

"Это очень сложно, построить настоящие, искренние отношения — вот так привселюдно, когда ты практически 24/7 под прицелом телекамер и миллионной армии телезрителей... Несмотря на все, я немного ребенок в душе, и я верю в чудеса...", - написал участник шоу.

По словам Плахотника, каждый день Богдан и Заливако доказывают, что любовь на проекте возможна.

"Я не единожды видел, как они общаются между собой, как смотрят, касаются друг друга …

Это так здорово и нереально мотивирует - спасибо Вам ребята", - написал мужчина.

Также он добавил, что Заливако намного приятнее и симпатичнее в жизни, чем на экране.

"Ребята, вы для меня пример и мотивация…

И… Я по-хорошему Вам завидую 🙏", - отметил Олег.

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