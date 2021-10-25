Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан вместе с взлюбленным Михаилом Заливако отправились на отдых после того, как выздоровели и решили провести романтичное свидание.

Не так давно Анна и Михаил рассказали, что заболели, поэтому все время провели дома в изоляции и искали, как себя занять. Причем все дела на это время пара отложила. А сегодня они показали, как решил провести романтичное свидание.

Пара уехала вместе, чтобы устроить «день полетов», а также хорошо провести время в компании друг друга. К слову, ранее Заливако высказывался об отношениях с Анной, подмечая, что им двоим нравится активный отдых.

При этом оба предпочитают ездить по интересным местам без лишней суеты, чтобы насладиться временем вместе и красивым пейзажем.

"Полетаем?" - спрашивает Анна под кадром.

Как можно заметить, сейчас пара много времени проводит вместе, и часто делится кадрами в своем Инстаграм. Ранее Михаил Заливако рассказал, что побывал с возлюбленной на съемках шоу "Україна має талант".

По словам бизнесмена, это легендарный проект, в котором показывают много крутых номеров.

"Мы сами с @hannastorozhuk в этом убедились, когда были на кастинге и видели людей, которые делали вещи. Нравится, что в нашей стране есть куча талантливых людей, которые могут быть замечены", - написал бизнесмен.

Ранее Politeka писала, что участник "Холостячки" после знакомства с Богдан и Заливако рассказал правду об их романе

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