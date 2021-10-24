Герой "Холостяка-11", бизнесмен Михаил Заливако рассказал, где побывал со своей возлюбленной Анной Богдан, и что их приятно удивило.
Михаил Заливако и Анна Богдан продолжили строить отношения после окончания съемок в шоу "Холостяк", пишет Politeka.net.
Сейчас пара много времени проводит вместе, и часто делится кадрами в своем Инстаграм.
В этот раз Михаил Заливако рассказал, что побывал с возлюбленной на съемках шоу "Україна має талант".
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По словам бизнесмена, это легендарный проект, в котором показывают много крутых номеров.
"Мы сами с @hannastorozhuk в этом убедились, когда были на кастинге и видели людей, которые делали вещи. Нравится, что в нашей стране есть куча талантливых людей, которые могут быть замечены", - написал бизнесмен.
Кроме совместного фото с любимой Заливако также подкрепил видео, в котором девушка в купальнике устраивает фурор на сцене.
"Этот номер был очень красивым, мне очень понравился", "Вы такая красивая пара😍😍😍", "О круто! Благодарю! Интересно 😮", "Номер огонь", "Очень хорошая пара, даже похожи чем-то 💞", "Михаил, у вас прекрасный талант 👏", - написали пользователи сети.
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