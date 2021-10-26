Анна Богдан, которая победила в шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, показала, как занимается в спортзале

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан является успешной блогерыней. Звезда Инстаграм пошла участвовать в шоу "Холостяк", где завоевала сердце главного героя - Михаила Заливако. После этого пара начала строить отношения и вместе по сей день. Анна не забывает и своем блоге в социальной сети, где делится с фанатами самым интересным.

Звезда на новых кадрах показала, как тренируется в спортзале. На первом сторис Анна лежала на тренажере, качая ноги. Богдан для спортзала надела лосины и топик.

На втором видео уже был виден и Михаил, который тоже занимался.

"Мотивируют вас такого плана видео заниматься спортом", - написала Анна.

На следующем сторис была одна Богдан.

"Мы сегодня надолго", - написала девушка.

В последнем стори Анна рассказала о сложности:

"После двухнедельного перерыва наконец-то мы вернулись на спорт, скажу честно, лично мне было очень-очень тяжело".

Напомним, Анна Богдан показала, чем занимается с "Холостяком" Заливако в спортзале

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