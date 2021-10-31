Триумфаторка романтического шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала необычный образ, восхтив видом украинцев в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярной блогершей в Украине после победы на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара теперь строит отношения после проекта и делится самым интересным в социальной сети Инстаграм, где за Анной и Михаилом следят сотни тысяч людей.

На новом фото, которое Анна опубликовала в Инстаграм, Богдан была в черном наряде с вырезом. Звезда развернулась спиной, показав вырез в наряде, а также намекнув, что белья не надевала. Избранница Михаила также поставила геолокацию, что она сейчас в Киеве, Украина.

"Датели", - подписала лаконично фото Анна.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Идеально", "Шик", "Очень стильно", "Спина?)))".

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