Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Михаил Заливако показал в сети кадры из экстремальной фотосессии среди гор в Швейцарии.

Как сообщает Politeka.net, популярный блогер и герой одного из сезонов "Холостяка" Михаил Заливако, который встретил свою любовь Анну Богдан на проекте, поделился в Instagram яркими кадрами из экстремальной фотосессии. Оказалось, что влюбленная парочка отправилась в швейцарским Альпы и там устроила экстремальную фотосессию высоко в горах.

На новых снимках Миша и Аня запечатлены на смотровой площадке с потрясающим видом на горы, видно, что они весело проводят время и дурачатся. Перед камерой оба появились в похожих спортивных костюмах бежево-лилового оттенка, и в модных солнцезащитных очках.

В подпсии к публикации Заливако написал: "Когда твоя девушка любит экстрим, но это не сильно видно по ее лицу на фотках. Неудачных кадров как видите нет. На самом деле это просто реклама костюмов…". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото парочки, засыпая их комплиментами в комментариях.

Напомним, "Холостяк" Заливако и его избранница Богдан готовятся к долгожданному событию: "Умеют же бабы мужиков разводить".

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