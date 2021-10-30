"Холостяк" Михаил Заливако и его возлюбленная Анна Богдан готовятся выступить на паркете "Танців з зірками" со свадебным танцем.

Как сообщает Politeka.net, популярная парочка Михаил Заливако и Анна Богдан станут гостями девятого эфира шоу "Танців з зірками". Влюбленные уже активно репетируют танец для своего выступления, и девушка намекнула, что он может стать свадебным.

"В воскресенье холостяк Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан станцуют танец, который они готовят для вас!", - говорится на странице проекта в Instagram.

А в сторис Анны Богдан появились кадры с репетиционного зала, на которых девушка показала, как они с Мишей и хореографами ставили и отрабатывали свой номер. Похоже, именно этот танец имеет все шансы стать свадебным на торжестве пары. "Уже догадывается, что это будет в итоге?", - подписала сторис Богдан.

В комментариях на странице шоу началась бурная дискуссия относительно участия этой пары в "Танцях з зірками": "Прям "звезды" мировой эстрады", "Вот как Богданиха это делает?! Они только сошлись. Умеют же бабы мужиков разводить, а вы мужчины ведётесь", "Класс! Очень хочу увидеть, как они будут танцевать!", "Кто это?".

Напомним, Избранница "Холостяка" Заливако в узеньком боди подняла настроение: "Когда ты в руках профессионалов".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан показала, чем занимается с "Холостяком" Заливако в спортзале: "Влияет на уровень...".

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