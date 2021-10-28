Блогерка Анна Богдан, которая стала победительницей последнего сезона шоу "Холостяк", показала новый образ порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, в последнем сезоне шоу "Холостяк" главным героем был Макс Михайлюк. Анна Богдан решила попробовать завоевать сердце красавца и ей это удалось - девушка победила на шоу. Теперь пара строит отношения и активно ведет блоги в Инстаграм.

На новом фото Анна показалась в боди и лосинах. Звезда дополнила образ гольфами. Богдан стояла у стены, демонстрируя роскошную фигурку.

"Когда ты в руках профессионалов.

Работа с экспертами своей отрасли – это всегда незабываемый опыт, ведь ты не переживаешь из-за всяких мелочей, потому что знаешь, что конечный результат будет невероятным, поэтому просто получаешь удовольствие от процесса", - написала Анна.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Аня, ты просто космос", "Блин, тапочки аут, а так все ок", "Аня, создавать образы для тебя, всегда особое удовольствие", "Блин она такая длинная,как палка, ноги чересчур прямо".

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