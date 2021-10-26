Победительница «Холостяка» Анна Богдан, которую в финале шоу выбрал молодой предприниматель Михаил Заливако, показала, как проводит время с любимым.
Как пишет Politeka.net, когда парочка начала встречаться, Анна стала ходить в тренажерный зал вместе с Михаилом. По ее словам, совместное времяпровождение укрепляет отношения. Судя по всему, за короткое время Анна очень привыкла к физическим нагрузкам. Они помогают красотке держать себя в форме.
В свежих сторис она показала, как тренируется с возлюбленным, а также рассказала, как пережила две недели без тренировок.
«Было тяжело. Две недели без тренировок», - подписала видео Богдан.
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«После двухнедельного перерыва наконец-то мы вернулись на спорт. Скажу честно, лично мне было очень тяжело без спорта», - отметила Анна.
Напомним, что Анна Богдан показала, как выглядит ее осеннее настроение: "Красота вокруг нас".
Ранее Politeka писала, что Анна Богдан показала, чем занимается с "Холостяком" Заливако в спортзале.
A еще Politeka сообщала, что Богдан показала неудачный образ в платье с кружевами: "Ох, Аня, зря...".