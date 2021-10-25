Переможниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала, як зі своїм коханим займається спортом, мотивуючи фанатів в Instagram.
Як пише Politeka.net, Анна Богдан є популярною блогеркою. Дівчина стала відомою завдяки проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако, на якому здобула перемогу. Тепер пара стоїть і показує українцям своє життя, ведучи активно блоги в Instagram.
Цього разу Анна опублікувала кілька сторіс, на яких показала, як проводить час з коханим. Богдан була у спортивному костюмі та кросівках, позакавшись у спортзалі. Дівчина робила вправу разом з Михайлом, який був трохи далі.
"40 хвилин фітнесу цілком достатньо, щоб повернути позитивний настрій", - написала Анна під фото.
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"Говоримо фізичному навантаженні "так". Вона однозначно впливає на рівень серотоніну", - написала під другим сторіс Богдан.
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