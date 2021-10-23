Переможниця 11-го сезону шоу " Холостяк "Анна Богдан разом з улюбленим Михайлом Заливако вирішили спробувати себе в новому амплуа і з'явилися на зйомках" кріпак " в масовці.

Анна Богдан і Михайло Заливако вважаються популярною парою після завершення зйомок «Холостяка». Вони не тільки залишилися разом після шоу, але й почали жити разом.

Нещодавно вони також спробували себе в ролі акторів, де засвітилася і Злата Огневич, Ксенія Мішина, Євген Кот і багато інших зірок. На зйомках "кріпак" в масовці у всіх були різні наряди, проте саме Анна отримала критику:

"Які ж красиві, згодні?)❤; Міша, як завжди супер!; Але Анна, щось страшна, вам такий фасон не одягнений, Ох Ана, даремно...Вам треба однотонні вбрання, якщо ви будете носити довге, буде ефектніше і красивіше !! Удачі; ні, не йде, вони вже набридли на екрані світитися, не цікаво; знову принц і принцеса?; Міша красень, а ось Аня тут...; краще б здивували глядачів церемонією одруження " - відповіли в мережі.

Ми раніше писали, незважаючи на множинну критику і обговорень поведінки пари, вони залишилися разом і не стали реагувати на потік негативу. Більш того, Анна навіть почала активно вести соціальну мережу і стала розповідати про себе.

Раніше Анна показала, як проводить вихідний з Михайлом на прогулянці і насолоджується осіннім містом. У мережі шанувальники також поспішили поділитися цими кадрами і прокоментувати образ дівчини, яка показала себе з незвичним відтінком помади.

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