Просто і зі смаком

Переможниця шоу "Холостяк" з бізнесменом Михайлом Заливако, Анна Богдан, показала на нових фото в своєму Instagram, як виглядає її осінній настрій.

Як пише Politeka.net, дівчина поділилася новим постом у соцмережі. Після фіналу "Холостяка" Турагент Анна Богдан продовжила будувати стосунки з головним героєм 11-го сезону проекту, підприємцем з Харкова Михайлом Заливако. Зараз пара живе разом і багато подорожує.

При цьому Анна активно веде свою сторінку в Instagram, радуючи шанувальників новими знімками. У новій публікації Богдан вирішила показати свій повсякденний осінній образ.

Так, дівчина позувала на тлі міського пейзажу. Вона була одягнена в трендовий світлий плащ, штани молочного відтінку і панамку. На голові у неї красувався капюшон від толстовки.

"Осінній настрій", - підписала фото Богдан.

Її підписники не змогли пройти повз.

"Красива", "Осіння левиця", "класна фотка небо дуже красиве краса навколо нас", "старе фото або волосся підстригла?", "Як же красиво!", - пишуть люди в коментарях до фото.

Нагадаємо, "холостяк" Заливако і Анна Богдан насмішили зовнішнім виглядом з синявою під очима.

Як повідомляла Politeka, "холостяк" Заливако зі своєю обраницею Богдан опинилися на місці великої трагедії.

Також Politeka писала, що "холостяк" Заливако і Богдан поскаржилися на здоров'я після поїздки в Чорнобильську зону.