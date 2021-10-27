Победительница «Холостяка» с Михаилом Заливако Анна Богдан приняла участие в кулинарном шоу, где откровенно рассказала о своем детстве и участии в шоу.

Как передает Politeka.net, 28-летняя Богдан стала невероятно популярной после участия в шоу. Сегодня вместе со своим возлюбленным она много путешествует, участвует в разных проектах и развивается как блогер.

У себя в Инстаграм Анна рассказала, что приняла участие в ток-шоу, где рассказала о некоторых своих секретах. В сторис Богдан опубликовала несколько отрывков из интервью.

«Я постоянно дралась с парнями. Это был кошмар и ужас. Я приходила домой и говорила маме: «Почему они ко мне пристают?», - поделилась Анна откровением.

По словам Богдан, мама успокаивала ее и говорила, что она просто нравится мальчикам.

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Также Анна призналась, что перед финалом «Холостяка» сильно переживала, поэтому немного выпила. При этом девушка совершенно не пила на протяжение пяти лет.

Анна Богдан и Михаил Заливако. Фото: скриншот YouTube-видео

Напомним, что Анна Богдан показала, чем занимается с возлюбленным в спортзале: "Влияет на уровень...".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан показала, как напрягает мышцы в спортзале: "Очень тяжело".

Также Politeka писала, что Анна Богдан рассказала о тренировках с Заливако: «Было очень тяжело…».