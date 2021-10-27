Победительница «Холостяка» с Михаилом Заливако Анна Богдан приняла участие в кулинарном шоу, где откровенно рассказала о своем детстве и участии в шоу.

Как передает Politeka.net, 28-летняя Богдан стала невероятно популярной после участия в шоу. Сегодня вместе со своим возлюбленным она много путешествует, участвует в разных проектах и развивается как блогер.

У себя в Инстаграм Анна рассказала, что приняла участие в ток-шоу, где рассказала о некоторых своих секретах. В сторис Богдан опубликовала несколько отрывков из интервью.

«Я постоянно дралась с парнями. Это был кошмар и ужас. Я приходила домой и говорила маме: «Почему они ко мне пристают?», - поделилась Анна откровением.

По словам Богдан, мама успокаивала ее и говорила, что она просто нравится мальчикам.

Также Анна призналась, что перед финалом «Холостяка» сильно переживала, поэтому немного выпила. При этом девушка совершенно не пила на протяжение пяти лет.

Напомним, что Анна Богдан показала, чем занимается с возлюбленным в спортзале: "Влияет на уровень...".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан показала, как напрягает мышцы в спортзале: "Очень тяжело".

Также Politeka писала, что Анна Богдан рассказала о тренировках с Заливако: «Было очень тяжело…».