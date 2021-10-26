Переможниця "Холостяка" Анна Богдан, яку у фіналі шоу вибрав молодий підприємець Михайло Заливако, показала, як проводить час з коханим.
Як пише Politeka.net, коли парочка почала зустрічатися, Анна стала ходити в тренажерний зал разом з Михайлом. За її словами, спільне проведення часу зміцнює відносини. Судячи з усього, за короткий час Анна дуже звикла до фізичних навантажень. Вони допомагають красуні тримати себе у формі.
У свіжих сторіс вона показала, як тренується з коханим, а також розповіла, як пережила два тижні без тренувань.
"Було важко. Два тижні без тренувань", - підписала відео Богдан.
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"Після двотижневої перерви нарешті ми повернулися на спорт. Скажу чесно, особисто мені було дуже важко без спорту", - зазначила Анна.
Нагадаємо, що Анна Богдан показала, як виглядає її осінній настрій:"краса навколо нас".
Раніше Politeka писала, що Анна Богдан показала, чим займається з "Холостяком" Заливако в спортзалі.
A ще Politeka повідомляла, що Богдан показала невдалий образ у сукні з мереживами: "Ох, Аня, даремно...".