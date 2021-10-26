Анна Богдан, яка перемогла в шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако, показала, як займається в спортзалі

Як пише Politeka.net, Анна Богдан є успішною блогеркою. Красуня пішла брати участь в шоу" Холостяк", де завоювала серце головного героя - Михайла Заливако. Після цього пара почала будувати відносини і разом донині. Анна не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Зірка на нових кадрах показала, як тренується в спортзалі. На першому сторіс Анна лежала на тренажері, хитаючи ноги. Богдан для спортзалу одягла лосини і топік.

На другому відео вже було видно і Михайло, який теж займався.

"Мотивують вас такого плану відео займатися спортом", - написала Ганна.

На наступному сторіс була одна Богдан.

"Ми сьогодні надовго", - написала дівчина.

В останньому сторі Анна розповіла про складність:

"Після двотижневої перерви нарешті ми повернулися на спорт, скажу чесно, особисто мені було дуже-дуже важко".

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