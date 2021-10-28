Блогерка Анна Богдан, яка стала переможницею останнього сезону шоу" Холостяк", показала новий образ порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, в останньому сезоні шоу" Холостяк " головним героєм був Макс Михайлюк. Анна Богдан вирішила спробувати завоювати серце красеня і їй це вдалося-дівчина перемогла на шоу. Тепер пара будує відносини і активно веде блоги в Instagram.

На новому фото Анна здалася в боді і лосинах. Зірка доповнила образ гольфами. Богдан стояла біля стіни, демонструючи розкішну фігурку.

"Коли ти в руках професіоналів.

Робота з експертами своєї галузі – це завжди незабутній досвід, адже ти не переживаєш через всякі дрібниці, тому що знаєш, що кінцевий результат буде неймовірним, тому просто отримуєш задоволення від процесу",-написала Ганна.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Аня, ти просто космос", "блін, тапочки аут, а так все ок", "Аня, створювати образи для тебе, завжди особливе задоволення", "блін вона така довга, як палиця, ноги надто прямо".

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