Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан, яка продовжила стосунки з молодим підприємцем Михайлом Заливако, несподівано звернулася до шанувальників.

Як пише Politeka.net, Анна активно веде свій Instagram і досить часто спілкується з шанувальниками. Вона ділиться з ними подробицями з особистого життя, розповідає про подорожі.

Цього разу Анна записала відео в машині. Дівчина була дуже засмучена, тому що потрапила в пробку.

"Друзі, всім привіт. Це, звичайно, якийсь кошмар. Пробки просто жах. Для мене пробки - це якийсь кошмар. Коли ти багато часу витрачаєш просто даремно, тому що ти просто стоїш і нічого не можеш зробити. Час йде в нікуди", - поскаржилася Анна.

Богдан додала, що пробки її сильно дратують через втрачений час.

"Як так? 1,5 години добираюся до місця, куди можна було спокійно приїхати за півгодини", - зазначила дівчина.

Нагадаємо, що Анна Богдан вперше розповіла про свої бійки:"це був кошмар".

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