Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая продолжила отношения с молодым предпринимателем Михаилом Заливако, неожиданно обратилась к поклонникам.
Как пишет Politeka.net, Анна активно ведет свой Инстаграм и достаточно часто общается с поклонниками. Она делится с ними подробностями из личной жизни, рассказывает о путешествиях.
В этот раз Анна записала видео в машине. Девушка была очень расстроена, потому что попала в пробку.
«Ребята, всем привет. Это, конечно, какой-то кошмар. Пробки просто ужас. Для меня пробки – это какой-то кошмар. Когда ты много времени тратишь просто впустую, потому что ты просто стоишь и ничего не можешь сделать. Время уходит в никуда», - пожаловалась Анна.
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Богдан добавила, что пробки ее сильно раздражают из-за потерянного времени.
«Как так? 1,5 часа добираюсь до места, куда можно было спокойно приехать за полчаса», - отметила девушка.
Напомним, что Анна Богдан впервые рассказала о своих драках: "Это был кошмар".
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