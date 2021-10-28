Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако, Анна Богдан розповіла, як втекла з побачення.
Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини та досі є парою.
Так, цього разу Анна Богдан опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вона прийшла на інтерв'ю разом зі своїм обранцем Михайлом Заливако, де розповіла факти зі свого життя. Однією з історій виявилася про те, як вона втекла з побачення від хлопця.
"Приїхав хлопець до мене на побачення вже напідпитку. У сенсі до мене і вже випив? Це що за неповагу до мене таке? Кажу йому, прости, але у нас з тобою не вийде ні розмови, нічого. Я взяла таксі й поїхала", — розповіла Ганна Богдан.
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