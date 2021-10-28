Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако, Анна Богдан розповіла, як втекла з побачення.

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини та досі є парою.

Так, цього разу Анна Богдан опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вона прийшла на інтерв'ю разом зі своїм обранцем Михайлом Заливако, де розповіла факти зі свого життя. Однією з історій виявилася про те, як вона втекла з побачення від хлопця.

"Приїхав хлопець до мене на побачення вже напідпитку. У сенсі до мене і вже випив? Це що за неповагу до мене таке? Кажу йому, прости, але у нас з тобою не вийде ні розмови, нічого. Я взяла таксі й поїхала", — розповіла Ганна Богдан.

Раніше повідомлялося, переможниця "Холостяка" з Заливако Богдан показала, як напружує м'язи в спортзалі: "Дуже важко"

Також, учасник "Холостячки" після знайомства з Богдан і Заливако розповів правду про їхній роман: "Я не один раз бачив..."

Politeka розповідала, переможниця "Холостяка" Богдан влаштувала з Заливако романтичне побачення в небі: "Політаємо?"