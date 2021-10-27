Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан взяла участь у кулінарному шоу, де відверто розповіла про своє дитинство та участь у шоу.
Як передає Politeka.net, 28-річна Богдан стала неймовірно популярною після участі в шоу. Сьогодні разом зі своїм коханим вона багато подорожує, бере участь в різних проектах і розвивається як блогер.
У себе в Instagram Анна розповіла, що взяла участь в ток-шоу, де розповіла про деякі свої секрети. У сторіс Богдан опублікувала кілька уривків з інтерв'ю.
"Я постійно билася з хлопцями. Це був кошмар і жах. Я приходила додому і говорила мамі: "Чому вони до мене пристають?",- поділилася Анна одкровенням.
За словами Богдан, мама заспокоювала її і говорила, що вона просто подобається хлопчикам.
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Також Анна зізналася, що перед фіналом «Холостяка» сильно переживала, тому трохи випила. При цьому дівчина абсолютно не пила протягом п'яти років.
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