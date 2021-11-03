Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Михаил Заливако рассказал о сюрпризе, который приготовил для возлюбленной, но облажался.

Как сообщает Politeka.net, известный блогер и бизнесмен Михаил Заливако, который был главным героем шоу "Холостяк", нашел свою любовь на проекте. Избранницей парня стала Анна Богдан, с которой он теперь живет. Так, в своем Instagram Миша показал забавные кадры, как хотел порадовать возлюбленную букетом, но у него ничего не получилось, так как не застал девушку дома.

В сети Заливако опубликовал два снимка из разряда "ожидание и реальность". На первом он нарядный стоит с роскошным букетом желтых цветов, которые собрался подарить Ане, а на втором снимке он расстроенный и с кучей коробок в руках.

В подписи к публикации Миша рассказал, что по дороге домой купил возлюбленной цветы, но она попросила его заехать на почту забрать посылки. Пока он мотался по городу по ее просьбе, Анна уехала на тренировку, так что сюрприза с цветами не получилось.

"Ожидание / Реальность. Хотел приехать домой, сделать сюрприз и подарить цветы, но Аня уехала на тренировку. Вот как бы мне хотелось зайти, а вот как зашёл на самом деле после дороги", - поделился "Холостяк".

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