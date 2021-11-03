Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Михаил Заливако, который не проекте встретил свою возлюбленную Анну Богдан, похвастался кадрами, деланными на солнечном курорте.

Как пишет Politeka.net, после участия в проекте харьковский бизнесмен Заливако стал активно вести свою страницу в Инстаграм. Сейчас на него подписаны 196 тысяч пользователей Сети.

В новом посте Заливако поделился кадрами, на которых запечатлен в футболке шортах и шляпе на фоне пейзажа с морем и горами.

«Все дело в шляпе? 😂 На втором фото под заклинанием «додикус» из Гарри Поттера», - подписал она кадры.

Кадры заинтересовали и ведущего Славу Демина. «Снова у Решетника украл?» - прокомментировал он фото.

«Михаил, у вас таки шикарный вид 👍шляпа и шорты бомба ракета», «Ммм ты такой мужчина с бородой», «Д’Артаньян?», «Фэшн», «Красавец», «А вам идет», - пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, "Холостяк" Заливако и его избранница Богдан готовятся к долгожданному событию: "Умеют же бабы мужиков разводить".

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" с Заливако Богдан показала, как напрягает мышцы в спортзале: "Очень тяжело".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако провел вечер без Анны Богдан в компании заботливой красотки: "Все стабильно".