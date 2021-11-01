Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Михаил Заливако вместе со своей избранницей Анной Богдан принял участие на танцевальном шоу "Танці з зірками", но получил множество критики.

Михаил Заливако и Анна Богдан в эфире шоу Танцы со звездами 8 сезон исполнили фристайл под песню «Океан Эльзы – Обійми» и получили множество отзывов далеко не лестного содержания. Как известно, пару критиковали даже за то, что они сошлись в финале «Холостяка».

Каждый эпизод «Танцев со звездами» удивляет какими-то скандальными случаями, озадачивает образами и получает неоднозначные споры в сети из-за высказываний участников. В этот раз в центре событий была новость о выступлении пары и их вид на шоу.

Не обошлось без едких замечаний:

«Люди на своих свадьбах гораздо лучше танцуют; Зачем вообще это было?) Этой паре нужно спуститься на землю. Шоу называется "танцы со звездами"...вопрос один: где тут звезды? Чем они выдающиеся? Или я чего-то не понимаю?); Молодцы! Как для нетанцующих - очень хорошо; люди волновались, старались, нежно и красиво; Деревянная Аня и неуклюжий Миша, на это было неловко смотреть;. Ой, да нормально они станцевали как для первого раза».

Также пулярный блогер и герой одного из сезонов "Холостяка" Михаил Заливако, который встретил свою любовь Анну Богдан на проекте, поделился в Instagram яркими кадрами из экстремальной фотосессии.

Оказалось, что влюбленная парочка отправилась в швейцарским Альпы и там устроила экстремальную фотосессию высоко в горах.

Напомним, "Холостяк" Заливако и его избранница Богдан готовятся к долгожданному событию: "Умеют же бабы мужиков разводить".

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" с Заливако Богдан показала, как напрягает мышцы в спортзале: "Очень тяжело".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако провел вечер без Анны Богдан в компании заботливой красотки: "Все стабильно".