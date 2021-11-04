Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан показала, как проводит вечер дома в компании любимицы ее возлюбленного, Михаила Заливако.

Как пишет Politeka.net, Богдан поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Как известно, в финале «Холостяка» предприниматель из Харькова Михаил Заливако выбрал именно ее, и с тех пор пара строит отношения уже в реальной жизни.

Возлюбленные живут вместе, поэтому Богдан приходится приспосабливаться к жизни с домашними питомцами Заливако. Судя по новому видео, этот процесс проходит успешно.

Так, на кадрах девушка лежит на диване, а об ее ноги трется кошка по кличке Бублик. Анна одета в обтягивающие черные лосины и футболку. Бублик вовсю ластится к девушке, демонстрируя ей свою любовь.

«Не знаю как вас, но меня домашние животные всегда успокаивают. Особенно люблю когда мурлыкают», - написала Богдан.

Отметим, что Заливако очень любит животных. Сейчас у него дома живут кошка Бублик и кот Бруно.

Напомним, "холостяк" Заливако вместе с Богдан опозорился во время свадебного танца.

Как сообщала Politeka, избранница «Холостяка» Заливако Анна Богдан удивила внезапным заявлением.

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако провел вечер без Анны Богдан в компании заботливой красотки.