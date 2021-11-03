Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая строит отношения с молодым предпринимателем Михаилом Заливако, обратилась с советом к публике.
Как пишет Politeka.net, Анна активно ведет свой Инстаграм и достаточно часто общается с поклонниками. Она делится с ними подробностями из личной жизни, рассказывает о путешествиях.
В этот раз девушка поделилась своими наблюдениями относительно того, как меняется гардероб многих людей с приходом холодов, а также дала совет по этому поводу.
«Мы все больше погружаемся в серый. Принято считать, что с наступлением холодов мир меняет цвет и становится абсолютно серым . Поэтому все достают свои чёрные пуховики, наши рецепторы отвыкают от разнообразия цветов, а серотонин падает буквально на глазах», - отметила Анна.
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При этом сама девушка согласна со стилистами, которые утверждают, что яркая верхняя одежда может быть базовой и сочетаемой.
«Не бойтесь экспериментировать и разбавлять свой гардероб необычными для зимы вещами», - подчеркнула возлюбленная Заливако.
Напомним, "Холостяк" Заливако и его избранница Богдан готовятся к долгожданному событию: "Умеют же бабы мужиков разводить".
Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" с Заливако Богдан показала, как напрягает мышцы в спортзале: "Очень тяжело".
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