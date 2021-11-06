Победительница реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан решила рассказать поклонникам, как ей живется с бизнесменом и записала сторис в Instagram.

Как пишет Politeka.net, 28-летняя модель и блогер Анна Богдан и 32-летний бизнесмен Михаил Заливако, который стал героем 11 сезона реалити-шоу "Холостяк", после окончания проекта продолжили встречаться. Заливако и Богдан живут вместе, часто появляются на светских мероприятиях и много путешествует.

В своем Instagram девушка рассказывает о жизни с "холостяком" и делится общими фотографиями и видео. На этот раз Богдан решила поговорить о самооценке и затронула тему отношений. Модель сказала, что хорошо знает, как из-за заниженной самооценки винить во всем себя, думать, что проблема в тебе.

"Знаю, каково это в отношениях винить во всем себя, думать, что вся проблема в тебе...это все тоже из-за самооценки", - сказала Богдан.

Однако, по словам Богдан, в отношениях с Заливако такого нет.

"Это сейчас отношения меня заряжают. Я чувствую себя в них хорошо. И Миша меня уважает и я чувствую себя любимой и счастливой", - сказала Анна.

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