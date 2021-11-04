Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан показала, як проводить вечір вдома в компанії улюблениці її коханого, Михайла Заливако.
Як пише Politeka.net, Богдан поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, у фіналі "Холостяка" підприємець з Харкова Михайло Заливако вибрав саме її, і з тих пір пара будує відносини вже в реальному житті.
Кохані живуть разом, тому Богдан доводиться пристосовуватися до життя з домашніми вихованцями Заливако. Судячи з нового відео, цей процес проходить успішно.
Так, на кадрах дівчина лежить на дивані, а об її ноги треться кішка на прізвисько Бублик. Анна одягнена в обтягуючі чорні лосини і футболку. Бублик щосили лащиться до дівчини, демонструючи їй свою любов.
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"Не знаю як вас, але мене домашні тварини завжди заспокоюють. Особливо люблю коли муркочуть", - написала Богдан.
Відзначимо, що Заливако дуже любить тварин. Зараз у нього вдома живуть кішка Бублик і кіт Бруно.
Нагадаємо, "холостяк" Заливако разом з Богдан зганьбився під час весільного танцю.
Як повідомляла Politeka, обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан здивувала раптовою заявою.
Також Politeka писала, що "холостяк" Заливако провів вечір без Анни Богдан в компанії турботливої красуні.