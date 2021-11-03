Переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан захопила кадрами, де вони з Михайлом Заливако позували в костюмах, схожих на весільні вбрання.
Як передає Politeka.net, нещодавно пара з "Холостяка", яка є лише другою парою за 11 сезонів шоу, якій вдалося зберегти стосунки після закінчення проекту, з'явилася на "Танцях з зірками". Богдан і Заливако станцювали вальс. Вони були одягнені в розкішні вбрання: Анна з'явилася в білосніжній сукні, а Михайло – в чорному фраку.
У мережі довго обговорювали появу пари на проекті, а також критикували їх за техніку виконання. Однак, закохані сприйняли виступ як прекрасний досвід.
В Instagram Анна опублікувала фото з проекту, публічно звернувшись до свого коханого.
"Сподобалося з тобою танцювати. Мій", - підписала фото Богдан.
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Відзначимо, що після участі в проекті популярність парочки стрімко зросла. Сьогодні Анна розвивається як блогер, а Михайло допомагає їй у цьому.
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