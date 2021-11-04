Кохана "холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан показала себе під час тренування, і розповіла про часи, коли вона відчувала себе погано у відносинах.

Дівчина поділилася одкровеннями у своєму Instagram, пише Politeka.net. Раніше Анна показала, що багато підписників пишуть їй захоплені повідомлення з вдячністю за натхнення і мотивацію. У них люди відзначали, як Богдан пощастило з відносинами, і якою впевненою всегла виглядає дівчина.

Однак, Анна зізналася, що так було не завжди.

"Був час, коли було все інакше. Може бути, хтось із вас не знає, але я була заміжня. І коли наші відносини зіпсувалися я себе відчувала у відносинах пригніченою, я відчувала себе як квітка, яка в'яне", - розповіла Богдан.

Вона додала, що після розлучення у неї з'явилися проблеми із зайвою вагою, а про впевненість у собі можна було забути.

"У підсумку, коли справа дійшла до розлучення я взагалі втратила всяку впевненість в собі...шукала проблему в собі. І заїдала це все солодким. Як підсумок +16 кг і повна відраза до себе", - згадує Анна.

Втім, зараз дівчина явно змінила своє життя на краще. Так, вона поділилася кадрами зі спортзалу, на яких наочно показала свою фігуру після регулярних тренувань, з яким їй допомагає новий коханий.

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