Возлюбленная «холостяка» Михаила Заливако Анна Богдан показала себя во время тренировки, и рассказала о временах, когда она чувствовала себя плохо в отношениях.

Девушка поделилась откровениями в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Ранее Анна показала, что многие подписчики пишут ей восхищенные сообщения с благодарностью за вдохновение и мотивацию. В них люди отмечали, как Богдан повезло с отношениями, и какой уверенной всегла выглядит девушка.

Однако, Анна призналась, что так было не всегда.

«Было время, когда было все иначе. Может быть, кто-то из вас не знает, но я была замужем. И когда наши отношения испортились я себя чувствовала в отношениях подавленной, я чувствовала себя как цветок, который вянет», - рассказала Богдан.

Она добавила, что после развода у нее появились проблемы с лишним весом, а об уверенности в себе можно было забыть.

«В итоге, когда дело дошло до развода я вообще потеряла всякую уверенность в себе…Искала проблему в себе. И заедала это все сладким. Как итог +16 кг и полное отвращение к себе», - вспоминает Анна.

Впрочем, сейчас девушка явно изменила свою жизнь к лучшему. Так, она поделилась кадрами из спортзала, на которых наглядно показала свою фигуру после регулярных тренировок, с которым ей помогает новый возлюбленный.

Напомним, Анна Богдан в тугих лосинах дала приласкать себя любимице "Холостяка".

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