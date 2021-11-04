Блогерка Анна Богдан, яка стала переможницею популярного романтичного шоу" Холостяк", показала себе і відповіла на питання, чи правду показують на проекті або це все постанова.
Як пише Politeka.net, Анна Богдан вирішила піти на проект "Холостяк" з Михайлом Заливако, де стала переможницею. Після цього пара почала активно будувати відносини, показуючи їх розвиток в соціальній мережі Instagram.
На нових сторіс Анна здалася в чорній кофті.
"Багато хто не сприймає шоу холостяк, як правду", - була написана теза під відео.
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"Я помітила, що багато шоу "Холостяк" не сприймають, як правду, тому що багато пар після того як закінчується шоу - розходяться і не живуть разом. Коли я йшла на шоу, моя мета була побудувати відносини. У Міші точно такі ж були цілі. І це не випадковий збіг обставин або якась удача, а це те що кожен з нас працював над собою і ми розвивалися в темі відносин, щоб не повторювати попередній досвід і побудувати правильні, справжні, гармонійні відносини і знайти свою людину",-сказала Ганна.
Також зірка розповіла, що не могла оговтатися від розлучення.
"Буквально незадовго до холостяка я не хотіла взагалі ніяких відносин. Я навіть на побачення не ходила, тому що втратила впевненість у собі. Розповісти детальніше? Кому-то актуальна ця тема?",- написала Анна.
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