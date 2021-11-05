Известный бизнесмен и главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако признался, почему сбегал от своих девушек.

Как передает Politeka.net, Михаил Заливако является предпринимателем из Харькова, он известен как участник 11-ого сезона шоу "Холостяк". Там они познакомились с бывшей женой Андрея Богдана - Анной Богдан. Сейчас Михаил и Анна в отношениях.

Так, на этот раз Михаил Заливако решился признаться в своих Сториз почему ранее сбегал от своих девушек в отношениях. На кадрах он вспомнил ситуации, которые поспособствовали этому.

"На самом деле я к этому не так быстро пришел, потому что у меня были отношения, в которых была сильная ревность. И это на самом деле очень сильно выматывает, и нервы, и вообще ерунда получается. И тоже зависит от самооценки. Может вам такое знакомо?", - спросил Михаил Заливако.

"В других отношениях мы жили в разных городах, это тоже повлияло. И я в результате ушел", - раскрыл "Холостяк".

"Еще было, когда девушка рядом не хотела развиваться, расти. Вот, у меня в прошлых отношениях были разные ситуации, и в конце концов всегда я уходил", - рассказал Михаил Заливако.

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