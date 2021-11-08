Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» и возлюбленная Михаила Заливако Анна Богдан рассказала о том, как сумела поднять свою самооценку после непростого развода.

Как пишет Politeka.net, блогерша поделилась рассказом на своей странице в Инстаграм. Ранее Анна уже признавалась, что в прошлом у нее были большие проблемы с самооценкой, которые только усилились из-за неудачного брака.

«Это тяжело, когда ты не любишь себя, не принимаешь себя. Ты не хочешь видеться с друзьями, ты просыпаешься в плохом настроении. На свидания у тебя нет никакого желания идти. Мне было очень плохо в таком состоянии», - рассказала в новых сториз Анна.

Она отметила, что для того, чтобы вытянуть себя из этого состояния ей пришлось упорно работать над собой.

«Первое, что я начала делать: я начала с собой разговаривать. Я напоминала себе о своих достижениях, договаривалась сесть на правильное питание, заниматься спортом и заботиться о себе», - продолжила Богдан. До этого она говорила, что в этот непростой период у нее были проблемы с весом.

По словам девушки, она написала на листочек, чего хочет от жизни.

«В итоге, сыграло большую роль то, что я просто вспомнила о себе и стала для себя хотя бы что-то делать, это придавало уверенности. Я начала себя чувствовать увереннее, нравится себе еще тогда, когда не ушел весь лишний вес!», - рассказала Богдан.

Она добавила, что после этого поняла, что самооценка человека не зависит от его внешности.

Напомним, возлюбленная "Холостяка" Заливако пошалила на отдыхе в модном купальнике.

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