Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» и возлюбленная Михаила Заливако Анна Богдан рассказала о том, как сумела поднять свою самооценку после непростого развода.
Как пишет Politeka.net, блогерша поделилась рассказом на своей странице в Инстаграм. Ранее Анна уже признавалась, что в прошлом у нее были большие проблемы с самооценкой, которые только усилились из-за неудачного брака.
«Это тяжело, когда ты не любишь себя, не принимаешь себя. Ты не хочешь видеться с друзьями, ты просыпаешься в плохом настроении. На свидания у тебя нет никакого желания идти. Мне было очень плохо в таком состоянии», - рассказала в новых сториз Анна.
Она отметила, что для того, чтобы вытянуть себя из этого состояния ей пришлось упорно работать над собой.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Украинского продюсера, работающего с KAZKA, сильно избили в подъезде, нужна помощь: "С такими травмами..."
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Атака на границе с Польшей: в Минообороны показали кадры
Школы и ВУЗы в "красной" зоне: в МОЗ назвали главное условие для отмены "дистанционки"
«Первое, что я начала делать: я начала с собой разговаривать. Я напоминала себе о своих достижениях, договаривалась сесть на правильное питание, заниматься спортом и заботиться о себе», - продолжила Богдан. До этого она говорила, что в этот непростой период у нее были проблемы с весом.
По словам девушки, она написала на листочек, чего хочет от жизни.
«В итоге, сыграло большую роль то, что я просто вспомнила о себе и стала для себя хотя бы что-то делать, это придавало уверенности. Я начала себя чувствовать увереннее, нравится себе еще тогда, когда не ушел весь лишний вес!», - рассказала Богдан.
Она добавила, что после этого поняла, что самооценка человека не зависит от его внешности.
Напомним, возлюбленная "Холостяка" Заливако пошалила на отдыхе в модном купальнике.
Как сообщала Politeka, возлюбленная «Холостяка» Заливако Богдан рассказала, что нужно делать для своего будущего.
Также Politeka писала, что избранница "Холостяка" Заливако Богдан изумила видом в свадебном платье.