Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, Анна Богдан, в стильном образе обратилась к подписчикам с советом, который должен помочь в жизни.

Украинская модель и турагент Анна Богдан часто делится мыслями в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Примечательно, что на девушку уже подписаны 280 тысяч человек.

В новом посте модель решила дать совет, который должен помочь в жизни.

На фото Анна предстала в стильном образе с жакетом, накинутом на плече и сверкающих серьгах.

"Предлагайте себе мечтать, как можно чаще, потому как мечтая мы можем формировать свое будущее и то, каким мы его хотим видеть. Мечтать просто о хорошем это не то, вам надо видеть и визуализировать ваш объект, но главное верить. А как мечтаете вы? 💭", - написала избранница экс-"холостяка".

За 15 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Вау😍🔥", "Мише повезло с тобой!", "До чего же красивая💔", "Так и делаю) Уже даже домечталась❤️", "Все мечты стараюсь претворять в жизнь!", "Как же красиво🤍🤍🤍", "Стильная красотка😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Анна Богдан - экс-супруга Андрея Богдана, бывшего главы Офиса президента Украины. Девушка рассказала, что поменяет фамилию после того, как снова выйдет замуж.

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