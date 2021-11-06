Возлюбленная «Холостяка» Михаила Заливако Анна Богдан, вспомнила о периоде после развода и решила впервые за долгое время высказаться о сложном времени для себя.

Впервые за долгое время после развода Анна решила рассказать о сложном прошлом для себя и выразить свое мнение по поводу пережитого. Как правило, она отмалчивалась и избегала вопросов на эту тему, чтобы не вспоминать прошлое.

Сейчас Богдан сама подняла данную тему, поскольку готова поделиться своим опытом. Анна состоит в счастливых отношениях со своим избранником с «Холостяка», поэтому не боится думать о том, что было:

«Я ничего не понимала. В тот период после развода я чувствовала себя ужасно. И из-за лишнего веса, и из-за потери уверенности в себе в целом. Верю, что мой опыт может быть полезен вам, и тем, кто чувствует себя так же, найдет причину своей проблемы», - подметила Анна и рассказала, что готовится предельно четко раскрыть детали развода.

Как можно заметить, в своем Instagram девушка рассказывает о жизни с "холостяком" и делится общими фотографиями и видео. На этот раз Богдан решила поговорить о самооценке и затронула тему отношений. Модель сказала, что хорошо знает, как из-за заниженной самооценки винить во всем себя, думать, что проблема в тебе.

"Знаю, каково это в отношениях винить во всем себя, думать, что вся проблема в тебе...это все тоже из-за самооценки", - сказала Богдан.

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