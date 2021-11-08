Возлюбленная «Холостяка» Михаила Заливако Анна Богдан решила показать несколько кадров из отдыха в возлюбленным и показала заодно свою фигуру в купальнике.

Анна Богдан часто получает вопросы от пользователей сети о том, как ей удалось сбросить лишнее. Не так давно она рассказала, что набрала более 15 лишних кг в период развода, перестала себя узнавать и была очень потеряна.

Несмотря на все проблемы, она не только после всех усилий сбросила лишнее, но и сейчас продолжает работать над собой в спортзале. Причем делает Анна это вместе с возлюбленным и показывает в Инстаграм результаты.

Сейчас фигуру Богдан показывать может с уверенностью и совершенно спокойно, ведь она довольна тем, как выглядит и совершенно не реагирует на разную критику, которой после проекта и так было достаточно.

"Здесь офигенные чаны" - написала под кадрами Анна.

Ранее Богдан сама подняла тему развода, поскольку готова поделиться своим опытом. Анна состоит в счастливых отношениях со своим избранником с «Холостяка», поэтому не боится думать о том, что было:

«Я ничего не понимала. В тот период после развода я чувствовала себя ужасно. И из-за лишнего веса, и из-за потери уверенности в себе в целом. Верю, что мой опыт может быть полезен вам, и тем, кто чувствует себя так же, найдет причину своей проблемы», - подметила Анна и рассказала, что готовится предельно четко раскрыть детали развода.

Ранее Politeka писала, что возлюбленная "холостяка" Заливако Богдан рассказала о травматических последствиях развода: "+16 кг и...".

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