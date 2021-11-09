Победительница «Холостяка» с Михаилом Заливако Анна Богдан не смогла справиться со стихией на улицах Киева, чем знатно насмешила своего возлюбленного.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Анны и Михаила появилось забавное видео, снятое на улице. Анна шла по улице, натянув на себя капюшон куртки. Впрочем, это не помогло ей скрыться от ветра. Девушка кричала и пыталась быстрее идти.

Михаила эта ситуация рассмешила и он решил ее прокомментировать.

«Наступило то время, когда человек вот так вот ходит. Что будет зимой – непонятно», - посмеялся над Богдан возлюбленный.

Отметим, что позже Анна записала обращение из автомобиля, где спряталась от непогоды. Девушка похвасталась, что сейчас направляется на косметические процедуры.

«Давно хотела себе сделать, но уже несколько лет боюсь. Хотя многие мои подружки уже это делали. Поэтому, надеюсь, что будет не очень больно, потому что у меня слабый болевой порог», - отметила Анна.

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