Кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан вирішила показати кілька кадрів з відпочинку в коханим і показала заодно свою фігуру в купальнику.

Анна Богдан часто отримує запитання від користувачів мережі про те, як їй вдалося скинути зайве. Не так давно вона розповіла, що набрала більше 15 зайвих кг в період розлучення, перестала себе впізнавати і була дуже втрачена.

Незважаючи на всі проблеми, вона не тільки після всіх зусиль скинула зайве, але і зараз продовжує працювати над собою в спортзалі. Причому робить Анна це разом з коханим і показує в Instagram результати.

Зараз фігуру Богдан показувати може з упевненістю і абсолютно спокійно, адже вона задоволена тим, як виглядає і абсолютно не реагує на різну критику, якої після проекту і так було достатньо.

"Тут офігенні чани" - написала під кадрами Анна.

Раніше Богдан сама підняла тему розлучення, оскільки готова поділитися своїм досвідом. Анна перебуває в щасливих стосунках зі своїм обранцем з "Холостяка", тому не боїться думати про те, що було:

"Я нічого не розуміла. У той період після розлучення я відчувала себе жахливо. І через зайву вагу, і через втрату впевненості в собі в цілому. Вірю, що мій досвід може бути корисний вам, і тим, хто відчуває себе так само, знайде причину своєї проблеми», - підмітила Анна і розповіла, що готується гранично чітко розкрити деталі розлучення.

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