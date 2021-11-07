Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливако, Анна Богдан, в стильному образі звернулася до підписників з порадою, яка повинна допомогти в житті.

Українська модель і турагент Анна Богдан часто ділиться думками у своєму Instagram, пише Politeka.net. Примітно, що на дівчину вже підписані 280 тисяч осіб.

У новому пості модель вирішила дати пораду, яка повинна допомогти в житті.

На фото Анна постала в стильному образі з жакетом, накинутим на плечі і блискучих сережках.

"Пропонуйте собі мріяти, як можна частіше, тому як мріючи ми можемо формувати своє майбутнє і те, яким ми його хочемо бачити. Мріяти просто про хороше це не те, вам треба бачити і візуалізувати ваш об'єкт, але головне вірити. А як мрієте ви? 💭 ",- написала обраниця екс-"холостяка".

За 15 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Вау😍 🔥", "Міші пощастило з тобою!", "До чого ж красива💔"," так і роблю) вже навіть домріялася❤️", " всі мрії намагаюся втілювати в життя!", "Як же красиво🤍 🤍 🤍", " стильна красуня😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Анна Богдан - екс-дружина Андрія Богдана, колишнього глави офісу президента України. Дівчина розповіла, що поміняє прізвище після того, як знову вийде заміж.

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