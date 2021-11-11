Победительница «Холостяка» с Михаилом Заливако Анна Богдан решила рассказать поклонникам, для чего на самом деле она пришла на проект, и как она это получила.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм она опубликовала яркое фото с финала шоу, признавшись, что ей двигало, когда она шла на проект. Девушка призналась, что пошла на проект, потому что хорошо поработала над собой и своей самооценкой.
«Я не хотела победить. Я хотела здоровых отношений. Я подходила очень осознанно к этому. Просто так получилось, что у нас с Мишей очень схожие взгляды оказались на отношения, на жизнь», - отметила Анна.
Она добавила, что у них с Заливако гармоничные отношения, но в их основе лежит работа каждого над собой и над отношениями.
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«Миша также как и я работал над собой. Над своей самооценкой, реализацией, чтобы строить здоровые отношения. Подходил к отношениям осознанно. И мы продолжаем каждый день строить отношения», - призналась девушка.
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