Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і кохана Михайла Заливако Анна Богдан розповіла про те, як зуміла підняти свою самооцінку після непростого розлучення.

Як пише Politeka.net, блогерка поділилася розповіддю на своїй сторінці в Instagram. Раніше Анна вже зізнавалася, що в минулому у неї були великі проблеми з самооцінкою, які тільки посилилися через невдалий шлюб.

"Це важко, коли ти не любиш себе, не приймаєш себе. Ти не хочеш бачитися з друзями, ти прокидаєшся в поганому настрої. На побачення у тебе немає ніякого бажання йти. Мені було дуже погано в такому стані", - розповіла в нових сторіз Анна.

Вона зазначила, що для того, щоб витягнути себе з цього стану їй довелося наполегливо працювати над собою.

"Перше, що я почала робити: я почала з собою розмовляти. Я нагадувала собі про свої досягнення, домовлялася сісти на правильне харчування, займатися спортом і піклуватися про себе", - продовжила Богдан. До цього вона говорила, що в цей непростий період у неї були проблеми з вагою.

За словами дівчини, вона написала на листочок, чого хоче від життя.

"У підсумку, зіграло велику роль те, що я просто згадала про себе і стала для себе хоча б щось робити, це надавало впевненості. Я почала себе почувати впевненіше, подобається собі ще тоді, коли не пішов весь зайву вагу!" ,- розповіла Богдан.

Вона додала, що після цього зрозуміла, що самооцінка людини не залежить від її зовнішності.

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