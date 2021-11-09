Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан не змогла впоратися зі стихією на вулицях Києва, чим знатно насмішила свого коханого.

Як передає Politeka.net, в Instagram у Анни та Михайла з'явилося кумедне відео, зняте на вулиці. Анна йшла по вулиці, натягнувши на себе капюшон куртки. Втім, це не допомогло їй сховатися від вітру. Дівчина кричала і намагалася швидше йти.

Михайла ця ситуація розсмішила і він вирішив її прокоментувати.

"Настав той час, коли людина ось так ось ходить. Що буде взимку-незрозуміло", - посміявся над Богдан коханий.

Відзначимо, що пізніше Анна записала звернення з автомобіля, де сховалася від негоди. Дівчина похвалилася, що зараз направляється на косметичні процедури.

"Давно хотіла собі зробити, але вже кілька років боюся. Хоча багато моїх подружок вже це робили. Тому, сподіваюся, що буде не дуже боляче, тому що у мене слабкий больовий поріг", - зазначила Анна.

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