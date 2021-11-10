Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала, якою була в дитинстві, і як перетворилася на красуню з подіуму.

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини і досі є парою.

Так, цього разу Анна Богдан опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона вирішила згадати, як виглядала в дитинстві, і як змінилася з часом.

"Ви знаєте, я поки вчора розповідала історію, згадала про те, як в дитинстві відчувала себе невпевнено. Я дуже сильно відрізнялася від інших дітей. Я була найвища в класі, я була дуже сором'язлива, худа, у мене темна шкіра, кучеряве волосся, - описала свої риси Анна Богдан.

"І на той час, я дуже сильно відрізнялася від дітей. Хлопчики мене обзивали образливими словами, Мені було дуже боляче. І звичайно, в цій дівчинці не було абсолютно ніякої впевненості в собі", - розповіла переможниця "Холостяка".

Однак, в один момент Анна Богдан вирішила змінити своє життя, і обернути свої "мінуси" в плюси.

"Зрозуміла, що це навпаки моя унікальність. І що я можу якось використовувати. Вирішила, що максимально свою унікальність я зможу реалізувати в модельному бізнесі. Так і почалася моя модельна кар'єра", - поділилася Анна Богдан.

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