Известная модель и победительница 11-го сезона проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала себя в дерзком образе и поделилась списком книг.

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

Так, на этот раз победительница "Холостяка" опубликовала новое фото. На кадре Анна Богдан в дерзком образе позирует на камеру. На ней кожаный плащ черного цвета и черные длинные сапоги, в которых её ноги кажутся еще длинее. Свой образ она дополнила массивными солнцезащитными очками. Под публикацией победительница "Холостяка" решила поделиться подборкой книг, которые могут изменить жизнь.

"Они могут изменить твою жизнь



Иногда для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь достаточно услышать мнение успешного человека или прочитать новую главу любимой книги...



Когда-то я прочитала не одну книгу по психологии, которые оставили значительный след в моей жизни. И сейчас листая страницы этих книг люблю перечитывать выделенные когда-то строки и понимаю, что если бы этого не знала, то я бы сегодня была совсем другим человеком.



Поэтому, я решила поделиться с вами подборкой книг которые повлияли на мою жизнь, надеюсь и вам будут полезны:



1. «Парадокс Страсти » Д. Делис, К.Филлипс

2. «Хочу и Буду» М. Лабковский

3. «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» Д. Карнеги

4. «Правда про ложь" - Стэн Б. Уолтерс

5. «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры» Э. Берн

6. « Как перестать беспокоиться и начать жить» Д. Карнеги", - посоветовала Анна Богдан.

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