Кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан розповіла про важливу для неї подію разом з коханим, яку вони планували заздалегідь.

Цього разу Богдан супроводила новий пост зворушливим щасливим кадром разом з коханим, з яким почала жити після шоу. Цього разу Анна задумалася про незвичайну програму, яку довго хотіла подарувати фанатам.

"Хочу оголосити про старт нашої з Мішею новорічної програми під назвою «7 чудес для наших дітей». Я дуже давно мріяла про це, і рада що це здійснилося. Сьогодні стартує перший етап під назвою "Чудо -1 ", де ви зможете взяти участь і вигравати подарунки для ваших діточок.

У мене дуже велике прохання, приймайте участь ті люди, у яких є дітки, або є кому цей подарунок подарувати, щоб ці подарунки були не продані, а призначені тільки дітям. Адже може у когось із батьків немає можливості купити той чи інший подарунок, або взагалі залишити дитину без подарунка, спробуйте взяти участь» - розповіла Анна про задум.

Користувачі підтримали:

«Вірю в щастя, але не вірю що пощастить 🙌🔥; Хочу виграти подарунок для донечки ❤️; Беремо участь😍; Хочу подарунки👏; Хочу виграти подарунок для онука 😍; Хочу спробувати для свого малятка❤️😍; Вірю в чудеса🙌».

Раніше Богдан сама підняла дану тему, оскільки готова поділитися своїм досвідом.

"Я нічого не розуміла. У той період після розлучення я відчувала себе жахливо. І через зайву вагу, і через втрату впевненості в собі в цілому. Вірю, що мій досвід може бути корисний вам, і тим, хто відчуває себе так само, знайде причину своєї проблеми», - підмітила Анна і розповіла, що готується гранично чітко розкрити деталі розлучення.

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